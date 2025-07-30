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Регион
29 июля, 21:26

Кадыров победил старшего сына в товарищеском матче по шахматам

Обложка © VK / Рамзан Кадыров

Обложка © VK / Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одержал победу в товарищеском шахматном матче над своим сыном Ахматом, возглавляющим Министерство спорта региона. Об этом глава Чечни написал у себя на странице в «ВКонтакте».

По словам Кадырова, партия игралась без ограничения времени. В ходе дебюта визави активно разменивали фигуры. Первую стадию шахматной партии с сыном он назвал «довольно острой». Кадыров добавил, что теперь они с Ахматом будут готовиться к реваншу.

Кадыров заявил, что их связь с Даудовым только крепнет от попыток очернить его
Кадыров заявил, что их связь с Даудовым только крепнет от попыток очернить его

Напомним, недавно Ахмат Кадыров ушел с поста президента футбольного клуба «Ахмат». Теперь эту должность занимает Якуб Закриев, который ранее являлся вице-президентом грозненской команды. О решении Кадырова сложить с себя полномочия стало известно 23 июля.

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Виталий Приходько
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