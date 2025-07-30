Кадыров победил старшего сына в товарищеском матче по шахматам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одержал победу в товарищеском шахматном матче над своим сыном Ахматом, возглавляющим Министерство спорта региона. Об этом глава Чечни написал у себя на странице в «ВКонтакте».

По словам Кадырова, партия игралась без ограничения времени. В ходе дебюта визави активно разменивали фигуры. Первую стадию шахматной партии с сыном он назвал «довольно острой». Кадыров добавил, что теперь они с Ахматом будут готовиться к реваншу.