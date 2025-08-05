Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров

Глава региона добавил, что ему не нужно устраивать совещания ежедневно, так как работа налажена и успешна. Сегодня Кадыров расширенное совещание, где обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Глава Правительства ЧР, руководитель Оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов выступил с докладом и сообщил, что в регионе сохраняется устойчивый рост основных показателей. Так, объём отгруженных товаров вырос на 16,6% (до 125 млрд 608 млн рублей). Объём промышленного производства увеличился на 18,1%, а строительства — на 2,5%.