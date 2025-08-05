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Регион
5 августа, 16:53

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что здоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о болезни. Он отметил, что здоров.

«Ещё раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров», — заявил Кадыров на видео, опубликованном в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что ему не нужно устраивать совещания ежедневно, так как работа налажена и успешна. Сегодня Кадыров расширенное совещание, где обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Глава Правительства ЧР, руководитель Оперативного штаба по проведению СВО Магомед Даудов выступил с докладом и сообщил, что в регионе сохраняется устойчивый рост основных показателей. Так, объём отгруженных товаров вырос на 16,6% (до 125 млрд 608 млн рублей). Объём промышленного производства увеличился на 18,1%, а строительства — на 2,5%.

Кадыров показал видео своей тренировки на велотренажёре
Кадыров показал видео своей тренировки на велотренажёре

Ранее Кадыров рассказал, почему больше не улыбается. Глава Чечни опубликовал пост о врагах и переменах.

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Никита Никонов
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