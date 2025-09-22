В Национальном центре Россия прошла премьера проекта Кавказ подо мною

В Национальном центре «Россия» прошёл премьерный показ документально-просветительского проекта «Кавказ подо мною», посвящённого регионам Северо-Кавказского федерального округа. В мероприятии приняли участие иностранные блогеры с миллионной аудиторией и студенты, которые стали проводниками в местную культуру. Об этом Life.ru сообщили организаторы.

«Уникальность проекта заключается в том, что проводниками в традиции, культуру и обычаи региона выступают местные жители, а именно студенты. Мы ещё не видели такого тандема, где в кадре взаимодействуют опытный блогер и местный студент. Проект, безусловно, направлен на разрушение стереотипов и демонстрацию истинного облика регионов России. Все фильмы о каждом регионе Северного Кавказа в скором времени будут представлены в Национальном центре «Россия», и любой желающий сможет их посмотреть в офлайн-режиме здесь или онлайн в социальных сетях проекта», — рассказала руководитель проекта «Кавказ подо мною» Мария Дудко.

Каждая серия фильма рассказывает об одном регионе Кавказа: Ставрополье, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане. В проекте участвуют блогеры из разных стран: перуанка Кристаль Греция училась национальному танцу в Ингушетии, француженка Габриель Дювуазен пекла круассаны в Карачаево-Черкесии, американка Саша Йост готовила осетинские пироги, а итальянский пианист Лоренцо Баньяти исполнил произведение Чайковского в четыре руки в Чечне и попробовал местные блюда.

«Ставропольский край — это удивительное место, где гармонично переплетаются кавказские и казачьи традиции, где каждый уголок дышит историей и культурой. И то, что блогеры-миллионники стали проводниками в мир нашего края, — это знаковое событие для развития туристического потенциала региона. Особенно ценно, что в проекте участвуют местные студенты — они не просто рассказывают о нашем крае, но и становятся амбассадорами его культуры. Это новое поколение, которое с помощью современных медиа показывает всему миру, насколько прекрасен и многогранен наш регион», — резюмировал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Организаторы отметили, что проект помогает раскрывать туристический потенциал региона, демонстрирует многогранность культуры и традиций Северного Кавказа, а участие студентов позволяет молодому поколению становиться амбассадорами своего края. Все серии доступны для просмотра на RUTUBE и в сети «ВКонтакте».