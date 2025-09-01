В Национальном центре «Россия» открылась выставка «Регион-2030. Платформа Будущего». Экспозицию можно посетить с 2 сентября, на ней первые семь регионов страны представят свои достижения и направления развития. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В Национальном центре «Россия» стартовала выставка «Регион-2030. Платформа Будущего». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«В каждом субъекте нашей страны есть то, чем по праву гордятся его жители, что способно удивить, поразить и вдохновить. И особенно важно делиться этим со всей страной», — сказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель Организационного комитета НЦ «Россия» Сергей Кириенко.

Первоначально свои стенды представили Республика Дагестан, Амурская, Воронежская, Челябинская и Тульская области, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ. Гости смогут совершить виртуальные экскурсии по городам, познакомиться с профессиями будущего, «переплыть» реку и «запустить» ракету с космодрома. Каждый субъект покажет деловую и культурную программу.