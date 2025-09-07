Первый филиал Национального центра «Россия» торжественно открыли в Приморье

Во Владивостоке торжественно открыли первый филиал Национального центра «Россия», созданный по распоряжению президента Владимира Путина. В праздничной программе на Спортивной набережной принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Это действительно точка притяжения для жителей нашего края, для наших гостей, которая позволит познакомиться с достопримечательностями, проектами и достижениями региона, а также увидеть, как мы формируем будущее наших городов и Владивостока как агломерации. Для детей это особенно важно: здесь они смогут изучать русский язык, участвовать в программах и находить свой жизненный путь», — сказал глава региона.

Кожемяко отметил, что это лишь первый шаг в развитии центра — в ближайшее время здесь появятся конгресс-холл и новые молодёжные пространства. В ходе церемонии губернатор вручил генеральному директору НЦ «Россия» Наталье Виртуозовой медаль «За особый вклад в развитие Приморского края» первой степени.

Виртуозова подчеркнула особый статус Приморья как ворот России в Азию, где встречаются традиции и культуры. Она выразила уверенность, что филиал станет новым местом силы и точкой культурного притяжения.

Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с открытием, отметив, что первый филиал центра появился именно во Владивостоке благодаря усилиям большой команды Приморского края.

Праздничная программа включала выступления творческих коллективов, флаговое шествие и танцевальный флешмоб. Особое внимание уделили памятным мероприятиям в рамках Года Великой Победы с участием ветерана Великой Отечественной войны и героя СВО. Кульминацией вечера стало совместное исполнение гимна России и выступление певицы Евы Польны.

С 1 сентября в филиале начали проводить бесплатные экскурсии «Открой Приморский край» продолжительностью 90 минут для групп до 15 человек.