Первый филиал Национального центра «Россия» торжественно открыли в Приморье
Во Владивостоке состоялась церемония открытия национального центра Россия
Олег Кожемяко. Обложка © Национальный центр «Россия» / Пресс-служба губернатора Приморского края
Во Владивостоке торжественно открыли первый филиал Национального центра «Россия», созданный по распоряжению президента Владимира Путина. В праздничной программе на Спортивной набережной принял участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Это действительно точка притяжения для жителей нашего края, для наших гостей, которая позволит познакомиться с достопримечательностями, проектами и достижениями региона, а также увидеть, как мы формируем будущее наших городов и Владивостока как агломерации. Для детей это особенно важно: здесь они смогут изучать русский язык, участвовать в программах и находить свой жизненный путь», — сказал глава региона.
Кожемяко отметил, что это лишь первый шаг в развитии центра — в ближайшее время здесь появятся конгресс-холл и новые молодёжные пространства. В ходе церемонии губернатор вручил генеральному директору НЦ «Россия» Наталье Виртуозовой медаль «За особый вклад в развитие Приморского края» первой степени.
Виртуозова подчеркнула особый статус Приморья как ворот России в Азию, где встречаются традиции и культуры. Она выразила уверенность, что филиал станет новым местом силы и точкой культурного притяжения.
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с открытием, отметив, что первый филиал центра появился именно во Владивостоке благодаря усилиям большой команды Приморского края.
Праздничная программа включала выступления творческих коллективов, флаговое шествие и танцевальный флешмоб. Особое внимание уделили памятным мероприятиям в рамках Года Великой Победы с участием ветерана Великой Отечественной войны и героя СВО. Кульминацией вечера стало совместное исполнение гимна России и выступление певицы Евы Польны.
С 1 сентября в филиале начали проводить бесплатные экскурсии «Открой Приморский край» продолжительностью 90 минут для групп до 15 человек.
Ранее Life.ru рассказывал, как филиал НЦ «Россия» посетил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер посетил павильон с интерактивным цифровым лесом, где повстречал уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.