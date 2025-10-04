Кадыров сообщил об отправке в зону СВО трофейной американской бронемашины Кугуар

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров анонсировал отправку в зону СВО американского бронеавтомобиля «Кугуар», который ранее был захвачен российскими военными в ходе штурма позиций Вооружённых сил Украины. Соответствующее сообщение лидер ЧР опубликовал у себя в Telegram-канале.

«Кугуар». Видео © Telegram / Kadyrov_95

Кадыров подчеркнул, что такие бронемашины стоят на вооружении ряда государств Североатлантического блока. После оценки захваченной техники чеченский лидер пришёл к выводу, что «Кугуар» уступает по характеристикам российским БТР такого класса, которые более надёжные и выносливые. Тем не менее трофейную единицу техники снова отправят в зону боевых действий, где она «будет служить верой и правдой России, направив орудие против своих прежних западных хозяев».

«Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории, успешно устанавливают контроль над населёнными пунктами, выбивают из них врага. Россия идёт вперёд, и никто не сможет её остановить!» — добавил чеченский лидер.

Также ранее Рамзан Кадыров сообщил об отправке в зону проведения специальной военной операции очередного спецборта с добровольцами из разных регионов России. Их задачей станет пополнение рядов спецназа «Ахмат». Перед отправкой каждый из них прошёл ускоренные курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина, где получили необходимые навыки и умения для выполнения боевых задач.