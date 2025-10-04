«В ряды защитников Родины»: Из Грозного отправился новый спецборт добровольцев в зону СВО

Из Международного аэропорта Грозный имени Ахмата-Хаджи Кадырова в зону специальной военной операции отправился очередной спецборт с добровольцами из разных регионов России. Их задачей станет пополнение рядов спецназа «Ахмат». Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Из Грозного в зону СВО отправился спецборт с добровольцами. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Эти воины прибыли в Чеченскую Республику из разных регионов России, чтобы встать в единый строй защитников Отечества и внести достойный вклад в достижение нашей общей победы. Я всецело присоединяюсь ко всем добрым пожеланиям в адрес наших воинов», — написал он в своём Telegram-канале.

Перед отправкой каждый из них прошёл ускоренные курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина, где получили необходимые навыки и умения для выполнения боевых задач. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил бойцов современной экипировкой и взял на себя организацию их проезда и проживания. В аэропорту их провожал председатель правительства Чеченской Республики, руководитель Регионального штаба СВО Магомед Даудов, который отметил мужество добровольцев, выразил благодарность и пожелал успеха в выполнении задач.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции военнослужащий из подразделения «Ахмат» подорвался на вражеской мине и самостоятельно провёл ампутацию повреждённой конечности. Осознавая критичность положения, боец попросил сбросить ему нож с беспилотного летательного аппарата и собственными силами выполнил ампутацию повреждённой ступни. После этого он преодолел несколько километров до расположения российских подразделений.