Эпичные кадры: Дроны спецназа «Ахмат» сожгли опорник ВСУшников на Харьковском направлении

Батальон «Ваха» спецназа «Ахмат» Минобороны России уничтожил укреплённый опорный пункт с живой силой ВСУ на Харьковском направлении. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.

Спецназ «Ахмат» уничтожил опорный пункт ВСУ под Харьковом дронами. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Батальон «Ваха» спецназа «Ахмат» МО РФ продолжает эффективно работать на харьковском направлении. На этот раз целью наших дроноводов стал укреплённый опорный пункт противника, где разместилась живая сила ВСУ», — написал он.

По словам чеченского лидера, первый удар беспилотника вызвал возгорание, которое пытался потушить один из представителей ВСУ, но второй ударный дрон полностью уничтожил цель. Кадыров подчеркнул, что это наглядно демонстрирует бесперспективность борьбы с российскими дронами.

Ранее сообщалось, что подразделение «Ахмат» в течение почти двух месяцев вело оборонительные бои в условиях полного окружения на территории животноводческого комплекса. Бойцы удерживали позицию, не давая противнику пройти колонной по дороге, ежедневно уничтожая его технику и живую силу.