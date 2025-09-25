Ахматовцы целых два месяца в полном окружении сдерживали колонну ВСУ в ДНР

Подразделение спецназа «Ахмат» в течение почти двух месяцев вело оборонительные бои в условиях полного окружения на территории животноводческого комплекса. Об этом сообщил командир соединения Апти Алаудинов, его слова передаёт Telegram-канал «Россия — страна героев!».

«Они почти два месяца были в полном окружении, не давая противнику пройти колонной через эту дорогу, уничтожая ежедневно его технику и живую силу, которая пыталась там продавиться», — рассказал офицер.

Командир уточнил, что бойцы находились в районе между населёнными пунктами Черкасское Поречное и Мартыновка, где украинские военные длительное время безуспешно пытались прорвать их оборону. Алаудинов подчеркнул, что ни один из спецназовцев не отступил, но все они погибли в ходе этих боёв.

Ранее Апти Алаудинов заявлял, что военнослужащие «Ахмата» никогда не оставляют занятых позиций. По его словам, никто из бойцов спецназа не уходил ни с одного из участков, за которые они отвечали.