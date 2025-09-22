Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 08:25

Алаудинов назвал единственное условие отхода бойцов «Ахмата» с позиций

Алаудинов заявил, что бойцы Ахмата оставляют позиции только после гибели

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru, Александр Река

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru, Александр Река

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о принципиальной невозможности отступления для своих бойцов с занятых позиций. По его словам, ахматовцы не оставили ни одного участка, где находились.

«Ахмат» может отойти только тогда, если он ушёл к небу, ко Всевышнему, но он не может отойти, оставив позиции врагу. По всей линии соприкосновения мы идём вперёд»,подчеркнул командир в своём телеграм-канале.

Алаудинов также провёл параллели между специальной военной операцией и прошлыми событиями в Чечне, отметив, что республика стала полноценной частью российского общества благодаря усилиям верховного главнокомандующего. Он выразил уверенность, что новые регионы ждёт аналогичное будущее.

Замначальника главного военно-политического управления ВС РФ особо подчеркнул свою духовную связь с Донбассом, заявив, что ощущает себя полноценным жителем этого региона. Он объяснил это тем, что настолько сроднился с территорией и её населением, что считает местных жителей исключительно близкими себе как в духовном, так и во всех других аспектах. Командир «Ахмата» также напомнил, что Луганская и Донецкая Народные Республики, являясь богатыми русскими регионами, были поглощены хаосом и залиты кровью, но смогли вернуться в состав России благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина.

Кадыров рассказал, почему Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат»
Кадыров рассказал, почему Алаудинов стал командиром спецназа «Ахмат»

Ранее стало известно, что бойцы подразделения «Ахмат» разыскали российского военнослужащего, допустившего оскорбительные высказывания в адрес спецназа во время нахождения в украинском плену, и записали с ним видеообъяснение. Позже военный выразил сожаление о своих словах.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Апти Алаудинов
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar