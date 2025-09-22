Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о принципиальной невозможности отступления для своих бойцов с занятых позиций. По его словам, ахматовцы не оставили ни одного участка, где находились.

«Ахмат» может отойти только тогда, если он ушёл к небу, ко Всевышнему, но он не может отойти, оставив позиции врагу. По всей линии соприкосновения мы идём вперёд», — подчеркнул командир в своём телеграм-канале.

Алаудинов также провёл параллели между специальной военной операцией и прошлыми событиями в Чечне, отметив, что республика стала полноценной частью российского общества благодаря усилиям верховного главнокомандующего. Он выразил уверенность, что новые регионы ждёт аналогичное будущее.

Замначальника главного военно-политического управления ВС РФ особо подчеркнул свою духовную связь с Донбассом, заявив, что ощущает себя полноценным жителем этого региона. Он объяснил это тем, что настолько сроднился с территорией и её населением, что считает местных жителей исключительно близкими себе как в духовном, так и во всех других аспектах. Командир «Ахмата» также напомнил, что Луганская и Донецкая Народные Республики, являясь богатыми русскими регионами, были поглощены хаосом и залиты кровью, но смогли вернуться в состав России благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина.