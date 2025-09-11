Кадыров рассказал, почему Алаудинова стал командиром спецназа «Ахмат»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил Апти Алаудинова командиром спецназа «Ахмат», поскольку он обладает лидерскими качествами и хорошо проявил себя в ходе контртеррористической операции в регионе. Об этом Кадыров рассказал во время общения с РИА «Новости».

«Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике, является моим ближайшим соратником, соратником первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моим другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен для начала курировать тогда ещё сводный отряд», — заявил чеченский лидер.

Как рассказал Кадыров, в дальнейшем сводный отряд вырос, и было принято решение назначить Алаудинова на пост командира, поскольку он продемонстрировал свои лидерские качества.