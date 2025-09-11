Мессенджер MAX
11 сентября, 03:26

Кадыров рассказал, почему Алаудинова стал командиром спецназа «Ахмат»

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил Апти Алаудинова командиром спецназа «Ахмат», поскольку он обладает лидерскими качествами и хорошо проявил себя в ходе контртеррористической операции в регионе. Об этом Кадыров рассказал во время общения с РИА «Новости».

«Он наилучшим образом проявил себя в ходе контртеррористической операции в нашей республике, является моим ближайшим соратником, соратником первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, моим другом и братом, поэтому в начале специальной военной операции он был назначен для начала курировать тогда ещё сводный отряд», — заявил чеченский лидер.

Как рассказал Кадыров, в дальнейшем сводный отряд вырос, и было принято решение назначить Алаудинова на пост командира, поскольку он продемонстрировал свои лидерские качества.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что удар дронами «Герань» по Генштабу Вооружённых сил Украины стал ответом на прошлогоднюю атаку на Российский университет спецназа. По его словам, в результате этого удара погибли девять человек. Российская радиоразведка впоследствии зафиксировала переговоры, где украинские военные доложили о девяти погибших и 17 раненых в результате атаки.

