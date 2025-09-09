Кадыров раскрыл число погибших при ударе возмездия по Генштабу ВСУ в Киеве
Удар беспилотниками «Герань» по Генштабу ВСУ стал ответом на прошлогоднюю атаку на Российский университет спецназа, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в результате этого удара погибли девять человек.
«Дроном управляли с центра управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани». Ракеты пробили крышу», — приводит РИА «Новости» слова чечнского лидера.
Российская радиоразведка впоследствии зафиксировала переговоры, где украинские военные доложили о девяти погибших и 17 раненых в результате атаки. Кадыров также добавил, что с российской стороны потерь после атаки дроном не было.
Напомним, беспилотник ВСУ атаковал территорию Российского университета спецназа в Гудермесе 29 октября 2024 года. Как сообщал Кадыров, в результате атаки произошло возгорание крыши пустующего здания рядом с университетом. При этом деятельность самого учебного заведения не пострадала, и его службы продолжали работать без перебоев.