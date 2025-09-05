«Благодарен всем воинам»: Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Из Чечни в зону специальной военной операции направлена очередная группа добровольцев. Данное заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Отправка на СВО очередной группы добровольцев. Видео © Telegram /Kadyrov_95
Специальный рейс с добровольцами на борту вылетел из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Проводы бойцов состоялись под руководством председателя правительства Чечни Магомеда Даудова, который пожелал им успешного выполнения задач и возвращения домой.
«Я благодарен всем нашим воинам, которые в трудную минуту решили выступить в защиту Родины и дать отпор врагу!» — написал Кадыров.
По прибытии в зону боевых действий добровольцы пополнят ряды специального подразделения «Ахмат» Министерства обороны РФ. Кадыров отметил, что многие из отправленных бойцов уже имеют боевой опыт, полученный в ходе предыдущих командировок.
Обложка © Telegram /Kadyrov_95