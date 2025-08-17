Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 августа, 18:36

«Блестящая боевая операция»: Кадыров показал видео уничтожения блиндажей и миномётов ВСУ

Кадыров: На Харьковском направлении ВСУ лишились блиндажей и минометного расчёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Вооружённые силы России (ВС РФ) провели «блестящую боевую операцию» на Харьковском направлении. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, скоординированные действия подразделений привели к уничтожению украинских укреплений.

Уничтожение блиндажей и миномётов ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Харьковское направление. Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ провела совместно с артиллеристами блестящую боевую операцию, в ходе которой укронацисты лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, точные удары с беспилотников в сочетании с FPV-таранами и артиллерийским огнём полностью разрушили вражеские укрепления. Глава чеченской республики особо отметил слаженность действий российских бойцов.

Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ под Сумами

Ранее сообщалось, что в районе Клебан-Быкского водохранилища на территории ДНР российские войска полностью удерживают инициативу в боевых действиях. Подразделения ВС РФ демонстрируют успешное продвижение на константиновском направлении после взятия Часова Яра.

Юлия Сафиулина
