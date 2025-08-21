Бойцы из группы Аида одним ударом снесли 9 закемаривших у дороги ВСУшников
В окрестностях Кондратовки Сумской области наши бойцы одним точным ударом сумели ликвидировать сразу девять украинских боевиков. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Удар ВС РФ в Сумской области. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Рота Моисея из спецподразделения Аида от спецназа «Ахмат» продемонстрировала высочайший уровень мастерства, нейтрализовав сразу девять целей одним ударом.
«Такие операции деморализуют противника и показывают силу и решимость российских бойцов. Каждый удар — это шаг к победе, и каждый рекорд «Ахмата» становится символом нашего неуклонного движения вперёд», — написал Кадыров.
Ранее Life.ru рассказывал, как российские солдаты разгромили целый полигон с колумбийскими наёмниками в Сумской области. Там было ликвидировано около 50 боевиков, а координаты подкинули украинцы, недовольные мародёрством с их стороны.
Обложка © Telegram / Kadyrov_95