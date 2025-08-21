Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
21 августа, 05:53

Российским асам передали новую партию истребителей Су-35С

Ростех: ОАК передала ВС РФ партию новых истребителей поколения 4++ Су-35С

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Вооружённым силам России очередную партию новых многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты способны выполнять широкий спектр задач, включая сопровождение авиатехники и прикрытие наземных объектов, сообщили в госкорпорации.

Ростех отправил армии ВС РФ партию самолётов Су-35С. Обложка © Telegram / Ростех

«Авиационные заводы Ростеха поддерживают высокий темп производства самолётов в рамках гособоронзаказа. В этом году в войска переданы уже несколько партий истребителей Су-35С, и этот процесс не останавливается, на стадии производства находятся уже новые самолёты для следующих поставок», — заявил исполнительный директор Олег Евтушенко.

Лётный состав ВКС выразил благодарность производителю за создание надёжной, современной и живучей машины. Сегодня Су-35С – это один из самых эффективных боевых самолётов в мире, оснащённый управляемыми ракетами класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» большой дальности, системой радиоэлектронной борьбы и обороны, а также другим современным электронным оборудованием.

Ранее сообщалось, что в текущем году Вооружённые силы России получат новые военно-транспортные самолёты Ил-76МД-90А. Одновременно ведётся разработка целого ряда перспективных транспортных лайнеров, в том числе сверхтяжёлых и лёгких моделей.

Наталья Афонина
