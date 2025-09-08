Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

8 сентября, 11:54

Матери пропавших ВСУшников массово пытаются связаться с Кадыровым и молят отыскать бойцов

Омбудсмен Солтаев: Украинки массово просят Кадырова помочь с поиском родных

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Украинские женщины массово направляют обращения главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбами о помощи в розыске своих родных, пропавших в боях за ВСУ. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев, чьё интервью публикует ЧГТРК «Грозный».

«Много обращений в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приходят и с Украины. Это пишут матери военнослужащих с просьбами найти их детей», – говорит омбудсмен.

По его словам, обращающиеся подчёркивают уважение и доверие к Рамзану Кадырову, очевидное, большее, чем к Киеву. Солтаев обещал, что всем написавшим главе Чечни гарантирован ответ. Уполномоченный рассказал, что помощь им оказывается совместно с депутатом Госдумы Шамсаилом Саралиевым и Уполномоченным по правам человека России Татьяной Москальковой. Они вместе работают с тем, чтобы оперативно рассмотреть и решить каждый вопрос, поднятый в этих обращениях.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что из Грозного в зону СВО отправилась очередная группа добровольцев. На месте они вступят в ряды спецподразделения «Ахмат». Глава региона отметил, что многие из этих бойцов уже имеют боевой опыт — они получили его во время прошлых командировок.

Юрий Лысенко
