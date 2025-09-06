Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 08:46

Кадыров собрался в неизведанное село в горах Чечни

Кадыров намерен посетить горное село Харкарой, где ещё ни разу не бывал

Обложка © Телеграм / Kadyrov_95

Обложка © Телеграм / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен посетить село Харкарой в горном Веденском районе республики, где ещё ни разу не бывал. В интервью РИА «Новости» чиновник поделился планами открыть регион для путешественников.

«Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой — местность в горах Веденского района, где я ещё не был. Там есть башни, небольшой древний город, крепость. Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми её прелестями», — признался Кадыров.

Руководитель республики хочет, чтобы путешественники открыли для себя красоты Чечни – она везде разная и везде прекрасная. Он убеждён, что в регионе есть очень завораживающие места, интересные маршруты для туристов, где они могут «отдохнуть от души и для души».

А ранее Кадыров опубликовал сделанный нейросетью видеоролик, где президент США Дональд Трамп говорит на чеченском языке, стоя в национальном костюме на фоне Белого дома.

«Благодарен всем воинам»: Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
«Благодарен всем воинам»: Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar