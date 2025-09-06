Кадыров собрался в неизведанное село в горах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен посетить село Харкарой в горном Веденском районе республики, где ещё ни разу не бывал. В интервью РИА «Новости» чиновник поделился планами открыть регион для путешественников.

«Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой — местность в горах Веденского района, где я ещё не был. Там есть башни, небольшой древний город, крепость. Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми её прелестями», — признался Кадыров.

Руководитель республики хочет, чтобы путешественники открыли для себя красоты Чечни – она везде разная и везде прекрасная. Он убеждён, что в регионе есть очень завораживающие места, интересные маршруты для туристов, где они могут «отдохнуть от души и для души».