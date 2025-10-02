Интервидение
2 октября, 04:58

Российский боец Ахмата ампутировал себе ступню после подрыва на мине и выжил

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

В зоне специальной военной операции российский военнослужащий из «Ахмата» подорвался на вражеской мине и самостоятельно провёл ампутацию повреждённой конечности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Осознавая критичность положения, раненый боец попросил сбросить ему нож с беспилотного летательного аппарата и собственными силами выполнил ампутацию висящей ступни. После он преодолел несколько километров до расположения российских подразделений.

Как сообщил врач-анестезиолог с позывным Кетанов, именно своевременная самоампутация спасла жизнь военнослужащему. В медицинском учреждении бойцу прооперировали культю. Впоследствии он сможет вернуться к полноценной жизни благодаря протезированию.

«Для меня это герой, крутой. Он приехал к нам и достаточно спокойно об этом рассказал», — отметил врач.

Ранее Life.ru рассказывал про другого солдата, который ликвидировал украинского солдата в рукопашном бою, чтобы помочь сослуживцам занять вражеские позиции. Кадры боя снял наш дрон-разведчик.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

