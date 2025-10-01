«Нас было 8, ВСУшников — около 100»: Российский боец вспомнил, как год назад освобождали Угледар

Участник СВО с позывным Грузин рассказал о штурме Угледара, в ходе которого восемь российских военнослужащих противостояли почти сотне боевиков ВСУ. За взятие вражеских позиций боец ВС РФ был награждён орденом Мужества. С тех пор уже год над одним из ключевых населённых пунктов ДНР развевается флаг России.

Участник СВО Грузин рассказал, как освобождали Угледар. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Собеседник телеканала «Звезда» находится на фронте с первых дней СВО. Сначала он ликвидировал врага в качестве штурмовика, но после четырёх тяжёлых ранений переквалифицировался в оператора беспилотников. Сейчас Грузин специализируется на точечном уничтожении украинских гексакоптеров, демонстрируя высокое мастерство в управлении дронами.

Напомним, Угледар был освобождён 3 октября 2024 года в ходе наступления подразделений группировки ВС РФ «Восток». Город был конечной точкой в обороне ВСУ на Донецком направлении и важнейшим укрепрайоном противника. Бои на данной территории велись очень ожесточённые. Глава ДНР Денис Пушилин даже утвердил госнаграду — медаль «За освобождение Угледара».