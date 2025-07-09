«С натовским пулемётом»: Штурмовики Кот и Кузя пленили командира ВСУ
RT: Штурмовики 69-й бригады ВС РФ Кот и Кузя взяли в плен командира ВСУ
Штурмовики Кот и Кузя. Обложка © RT
В ходе СВО штурмовики 69-й бригады «Восток» с позывными Кот и Кузя захватили в плен командира ВСУ, а также ликвидировали его четверых подчинённых при помощи пулемёта НАТО, добытого в качестве трофея. Об этом бойцы ВС РФ рассказали спецкору RT Александру Пискунову.
Кузя отметил, что бой произошёл под Угледаром (ДНР). Российские военные укрепились в одном из домов и выставили ночной дозор. Когда в монитор попал вражеский солдат, его решили взять живым. Командира ВСУ ранили в ногу и пленили.
«Он был пулемётчик с натовским пулемётом, его мы забрали себе… Через 300 метров вылезли его подчинённые. Я пересел на этот пулемёт и ликвидировал их», — вспоминает Кузя.
Кот тоже не остался без трофейного оружия. Ему в ходе боевых действий удалось раздобыть американский гранатомёт. Вскоре оружие НАТО было использовано для уничтожения врага. Боец ВС РФ точным выстрелом поразил танк. К слову, оба штурмовика участвуют в СВО с 2022 года, оба были ранены, но после восстановления вернулись на фронт.
Военнослужащие Армии России зачастую возвращаются к боевым товарищам, пройдя реабилитацию. К примеру, участник операции «Поток» Стрик вернулся на фронт после восстановления в Крыму. 25-летний штурмовик спецназа «Ахмат» третьим выходил из газовой трубы во время боёв за Суджу. В интервью он раскрыл детали опаснейшей операции.