В ходе СВО штурмовики 69-й бригады «Восток» с позывными Кот и Кузя захватили в плен командира ВСУ, а также ликвидировали его четверых подчинённых при помощи пулемёта НАТО, добытого в качестве трофея. Об этом бойцы ВС РФ рассказали спецкору RT Александру Пискунову.

Кузя отметил, что бой произошёл под Угледаром (ДНР). Российские военные укрепились в одном из домов и выставили ночной дозор. Когда в монитор попал вражеский солдат, его решили взять живым. Командира ВСУ ранили в ногу и пленили.

«Он был пулемётчик с натовским пулемётом, его мы забрали себе… Через 300 метров вылезли его подчинённые. Я пересел на этот пулемёт и ликвидировал их», — вспоминает Кузя.

Кот тоже не остался без трофейного оружия. Ему в ходе боевых действий удалось раздобыть американский гранатомёт. Вскоре оружие НАТО было использовано для уничтожения врага. Боец ВС РФ точным выстрелом поразил танк. К слову, оба штурмовика участвуют в СВО с 2022 года, оба были ранены, но после восстановления вернулись на фронт.