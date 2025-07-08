«Дорога в один конец»: Третий участник операции «Поток» вернулся на СВО после реабилитации

25-летний штурмовик спецназа «Ахмат» с позывным Стрик после участия в операции «Поток» прошёл реабилитацию и вновь вернулся на фронт. В интервью RT он раскрыл детали боёв за Суджу и рассказал, как оказался в зоне СВО в октябре 2022 года.

Боец ВС РФ потерял обоих родителей ещё до начала боевых действий: отца — в школьном возрасте, а мать — за год до отправки на фронт. В ходе операции «Поток» он выходил из трубы третьим. Кислорода и воды там не хватало, поэтому приходилось добывать её из конденсата.

«Думал, что дорога в один конец <...> Но столько площади тогда освободили этим выходом. Это того стоило», — подчеркнул Стрик.

От также отметил, что после выхода из трубы ВС РФ столкнулись с обстрелами со стороны ВСУ. Враг применил кассетные боеприпасы, FPV-дроны и БПП Bradley. Тем не менее боевая задача была выполнена. А здоровье Стрик поправлял позже, во время отпуска в Крыму, где и прошёл обряд крещения.