Боец ВС РФ спас жизнь отцу, который вынес его из-под обстрела ВСУ

Отец и сын из Башкортостана, военнослужащие с позывными «Инзер» и «Шеф», рассказали нашим коллегам из kp.ru, как спасли друг другу жизни в зоне спецоперации. Их история — не только о мужестве, но и о невероятной взаимовыручке.

В июле 2024 года Шеф получил тяжёлое ранение при подрыве на противопехотной мине под Угледаром. Он сутки пролежал под огнём противника без воды и еды. Его отец, также служащий в российских войсках, добровольно отправился на поиски. Инзер сумел добраться до сына и на руках вынес его с поля боя, преодолев около пяти километров, в том числе по открытой местности.

Однако по пути обратно именно раненый сын спас жизнь отцу и всей эвакуационной группе. Он вовремя узнал опасный участок и закричал: «Стоп! Это минное поле, я здесь подорвался». Благодаря точной памяти Шефа удалось избежать повторного подрыва — бойцы оказались на неверной развилке, и лишь его предупреждение остановило трагедию.

«Только тогда понял, что мы сбились с пути... Он нас спас», — признался Инзер журналистам.