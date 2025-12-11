Путин в Индии
11 декабря, 00:13

На подлёте к Москве уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали ещё три украинских беспилотных аппарата, летевших в сторону Москвы. Так, общее число уничтоженных за ночь воздушных целей близ российской столицы достигло 31. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале московского мэра Сергея Собянина.

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника, чуть позже он написал о перехвате ещё одного беспилотника.

Атака на Москву продолжается уже более трёх часов. Закрыты все аэропорты столицы. В Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживается вылет более чем 50 рейсов.

Ещё пять российских аэропортов временно закрыли на приём и выпуск самолётов
Ещё пять российских аэропортов временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Также ранее Life.ru писал о взрывах в районе Тулы и Алексина. Согласно предварительным данным, расчёты ПВО отражают удар дронов ВСУ по региону. Как сообщают местные жители, всего произошло от пяти до семи взрывов, также были видны вспышки в небе. Кроме того, под удар украинских боевиков попала Воронежская область. Так, в южной части региона обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия. В областном центре обломки воздушных целей повредили несколько многоквартирных жилых домов. Для жильцов были организованы пункты временного размещения, в которых находятся семнадцать человек, включая четырёх несовершеннолетних.

