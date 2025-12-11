На подлёте к Москве уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали ещё три украинских беспилотных аппарата, летевших в сторону Москвы. Так, общее число уничтоженных за ночь воздушных целей близ российской столицы достигло 31. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале московского мэра Сергея Собянина.

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника, чуть позже он написал о перехвате ещё одного беспилотника.

Атака на Москву продолжается уже более трёх часов. Закрыты все аэропорты столицы. В Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживается вылет более чем 50 рейсов.