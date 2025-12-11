Путин в Индии
Регион
10 декабря, 23:02

Два самолёта не могут приземлиться во Владимирской области из-за атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Над территорией Владимирской области в настоящий момент осуществляют полёты по кругу два пассажирских лайнера. По данным SHOT, речь идёт о воздушных судах авиакомпаний flydubai и Pobeda, которые курсируют в районе города Гусь-Хрустальный. Причиной такой ситуации стала атака украинских беспилотников по Московской области, из-за которой самолёты не могут выполнить посадку.

Два самолёта не могут приземлиться во Владимирской области. Видео © SHOT

В аэропорту Внуково сохраняется спокойная обстановка. При этом все посадочные места заняты, а часть пассажиров ожидает свои рейсы прямо на полу. Всего в трёх основных воздушных гаванях Москвы — Шереметьево, Внуково и Домодедово — к данному моменту задерживается вылет более чем 50 рейсов. Ранее в этих аэропортах был введён временный ограничительный режим.

Ранее расчёты противовоздушной обороны РФ сбили два беспилотника, летевших на Москву. Всего за ночь сбито уже восемь БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Из-за беспилотников в аэропорту Шереметьево были задержаны 20 рейсов: на вылет задерживаются 13 рейсов, а на посадку — 7 самолётов.

Виталий Приходько
  • Владимирская область
