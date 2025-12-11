В Шереметьево задержаны 20 рейсов из-за атаки БПЛА

В аэропорту Шереметьево задерживаются 20 рейсов из-за атаки украинских БПЛА, сообщает SHOT. На вылет задерживаются 13 рейсов, а на посадку — 7 самолётов.

Задержка 20 рейсов в аэропорту Шереметьево. Фото © SHOT

В Московской области, по предварительным данным, сбиты два беспилотных летательных аппарата на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент отсутствует. Власти принимают экстренные меры для восстановления штатного расписания аэропорта. Пассажирам рекомендуется следить за статусом своих рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Пресс-служба Росавиации объяснила это необходимостью обеспечения безопасности полётов.