10 декабря, 22:07

Временные ограничения на полёты введены во Внуково и Домодедово

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» введён в двух московских воздушных гаванях в связи с атаками украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее расчёты противовоздушной обороны РФ сбили два беспилотника, летевших на Москву. За ночь сбито уже четыре БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов. Из-за беспилотников в аэропорту Шереметьево были задержаны 20 рейсов: на вылет задерживаются 13 рейсов, а на посадку — 7 самолётов.

Тимур Хингеев
