10 декабря, 21:55

Ещё в трёх аэропортах России ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В ряде аэропортов России введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, речь идёт об аэропортах Ярославля (Туношна), Тамбова (Донское) и Иваново (Южный).

Мера принята в целях обеспечения безопасности полётов. Детали и сроки действия ограничений не уточняются. Во всех трёх областях объявлена опасность атаки БПЛА, сообщают региональные каналы МЧС.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Пресс-служба Росавиации объяснила это необходимостью обеспечения безопасности полетов. В аэропорту задерживаются 20 рейсов из-за атаки украинских БПЛА: 13 — на вылет, 7 — на посадку. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх беспилотных летательных аппаратов на подлёте к городу.

