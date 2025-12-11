Ещё в трёх аэропортах России ввели ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В ряде аэропортов России введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, речь идёт об аэропортах Ярославля (Туношна), Тамбова (Донское) и Иваново (Южный).
Мера принята в целях обеспечения безопасности полётов. Детали и сроки действия ограничений не уточняются. Во всех трёх областях объявлена опасность атаки БПЛА, сообщают региональные каналы МЧС.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Пресс-служба Росавиации объяснила это необходимостью обеспечения безопасности полетов. В аэропорту задерживаются 20 рейсов из-за атаки украинских БПЛА: 13 — на вылет, 7 — на посадку. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате четырёх беспилотных летательных аппаратов на подлёте к городу.
