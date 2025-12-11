Путин в Индии
10 декабря, 23:11

В ПВР после атаки БПЛА на левобережную часть Воронежа размещены 17 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В пунктах временного размещения в Воронеже находятся семнадцать человек, четверо из которых — несовершеннолетние. Их разместили там после инцидента с падением обломков БПЛА. Об этом проинформировал местный мэр Сергей Петрин.

Ранее глава региона Александр Гусев сообщал, что несколько многоэтажных домов в левобережной части Воронежа получили повреждения в результате падения обломков. Жертв и пострадавших нет. Прокуратура организовала работу специальной горячей линии для защиты прав граждан, чьё имущество было повреждено.

«Разместили 17 человек в ПВР на ночь, в их числе четверо детей. Обеспечили всем необходимым. С ними уже поработали психологи, медики», — сообщил Петрин у себя в Telegram-канале, добавив, что в части Левобережного района ведутся аварийно-восстановительные работы.

Глава города добавил, что муниципальные службы также взаимодействуют с владельцами автомобилей, которые зафиксировали ущерб транспортных средств в результате инцидента.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что обломки сбитого БПЛА упали на территорию промышленного предприятия, расположенного в одном из южных муниципалитетов региона. В результате падения обломков возникло несколько локальных очагов возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Виталий Приходько
