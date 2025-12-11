Ещё пять российских аэропортов временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы и Жуковского ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это следует из заявления пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорты: Владикавказ («Беслан»), Грозный («Северный»), Магас, Махачкала («Уйташ»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:14 по московскому времени. Спустя 40 минут ограничения распространились и на воздушную гавань Жуковского.

Кроме того, ранее план «Ковёр» был объявлен в аэропортах Шереметьево, Иваново, Тамбова, Ярославля, Внуково и Домодедово. Как отмечают в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что над территорией Владимирской области осуществляют полёты по кругу два пассажирских лайнера. Речь идёт о воздушных судах авиакомпаний flydubai и Pobeda, которые курсируют в районе города Гусь-Хрустальный. Причиной такой ситуации стала атака украинских беспилотников по Московской области, из-за которой самолёты не могут выполнить посадку.