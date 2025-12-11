Силами ПВО уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI
Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. По данным столичного мэра Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили уже восьмой беспилотник за ночь.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр в своём телеграм-канале.
Ранее в Тульской области, в частности, над Тулой и городом Алексин, прогремели взрывы. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, было слышно от 5 до 7 взрывов, также наблюдались вспышки в небе и звук мотора. Данных о пострадавших или разрушениях нет. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.