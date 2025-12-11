Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 22:51

Силами ПВО уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё один украинский дрон, летевший на Москву. По данным столичного мэра Сергея Собянина, силы ПВО уничтожили уже восьмой беспилотник за ночь.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил мэр в своём телеграм-канале.

Системы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлёте к Москве
Системы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлёте к Москве

Ранее в Тульской области, в частности, над Тулой и городом Алексин, прогремели взрывы. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, было слышно от 5 до 7 взрывов, также наблюдались вспышки в небе и звук мотора. Данных о пострадавших или разрушениях нет. В регионе объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar