Серия взрывов прогремела над Ярославлем, работает ПВО
Обложка © Telegram / Минобороны России
Серия взрывов прогремела над Ярославлем. ПВО отражает атаку украинских беспилотников, пишет SHOT.
Местные жители рассказали, что громкие звуки начались около 15 минут назад в южной части города. Очевидцы утверждают, что было слышно от 6 до 10 глухих взрывов. Некоторые жители сообщают о «мерзком жужжании» в небе, предварительно, это звук двигателя беспилотника.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Ранее губернатор Михаил Евраев объявил об опасности атаки БПЛА в 00:23 ночи и попросил жителей города укрыться в безопасном месте.
Ранее стало известно о взрывах в районе Тулы и Алексина. Согласно предварительным данным, расчёты ПВО отражают удар дронов ВСУ по региону. Как сообщают местные жители, всего произошло от пяти до семи взрывов, также были видны вспышки в небе. Кроме того, под удар украинских боевиков попала Воронежская область. Так, в южной части региона обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия. В областном центре обломки воздушных целей повредили несколько многоквартирных жилых домов. Для жильцов были организованы пункты временного размещения, в которых находятся семнадцать человек, включая четырёх несовершеннолетних.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.