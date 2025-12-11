Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 00:49

Серия взрывов прогремела над Ярославлем, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Серия взрывов прогремела над Ярославлем. ПВО отражает атаку украинских беспилотников, пишет SHOT.

Местные жители рассказали, что громкие звуки начались около 15 минут назад в южной части города. Очевидцы утверждают, что было слышно от 6 до 10 глухих взрывов. Некоторые жители сообщают о «мерзком жужжании» в небе, предварительно, это звук двигателя беспилотника.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Ранее губернатор Михаил Евраев объявил об опасности атаки БПЛА в 00:23 ночи и попросил жителей города укрыться в безопасном месте.

На подлёте к Москве уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ
На подлёте к Москве уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

Ранее стало известно о взрывах в районе Тулы и Алексина. Согласно предварительным данным, расчёты ПВО отражают удар дронов ВСУ по региону. Как сообщают местные жители, всего произошло от пяти до семи взрывов, также были видны вспышки в небе. Кроме того, под удар украинских боевиков попала Воронежская область. Так, в южной части региона обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия. В областном центре обломки воздушных целей повредили несколько многоквартирных жилых домов. Для жильцов были организованы пункты временного размещения, в которых находятся семнадцать человек, включая четырёх несовершеннолетних.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на Life
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar