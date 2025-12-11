Серия взрывов прогремела над Ярославлем, работает ПВО

Серия взрывов прогремела над Ярославлем. ПВО отражает атаку украинских беспилотников, пишет SHOT.

Местные жители рассказали, что громкие звуки начались около 15 минут назад в южной части города. Очевидцы утверждают, что было слышно от 6 до 10 глухих взрывов. Некоторые жители сообщают о «мерзком жужжании» в небе, предварительно, это звук двигателя беспилотника.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Ранее губернатор Михаил Евраев объявил об опасности атаки БПЛА в 00:23 ночи и попросил жителей города укрыться в безопасном месте.