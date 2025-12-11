Путин в Индии
Шесть взрывов слышали жители Великого Новгорода, в черте города возник пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mattias Bokinge

Жители Великого Новгорода сообщают о минимум шести взрывах. В черте города был зафиксирован пожар. Об этом пишет SHOT.

В Великом Новгороде около 3:30 ночи прогремела серия из примерно шести взрывов, после чего в одном из районов очевидцы заметили пожар. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

На подлёте к Москве уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ
На подлёте к Москве уничтожили уже 31 беспилотник ВСУ

Ранее серия взрывов прогремела над Ярославлем. Очевидцы утверждают, что было слышно от 6 до 10 глухих взрывов. Некоторые жители сообщают о «мерзком жужжании» в небе, предварительно, это звук двигателя беспилотника. Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Губернатор Михаил Евраев объявил об опасности атаки БПЛА в 00:23 ночи и попросил жителей города укрыться в безопасном месте.

