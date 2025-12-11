Пулково принимает перенаправленные рейсы из Москвы из-за атаки БПЛА по столице

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает перенаправленные рейсы в качестве запасной воздушной гавани из-за ограничений, введенных в московских аэропортах. Об этом сообщили в телеграм-канале Пулково. Возможны корректировки в расписании.

В сообщении аэропорта говорится о готовности принимать рейсы. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями статуса рейсов.