Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 00:52

Пулково принимает перенаправленные рейсы из Москвы из-за атаки БПЛА по столице

Аэропорт Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает перенаправленные рейсы в качестве запасной воздушной гавани из-за ограничений, введенных в московских аэропортах. Об этом сообщили в телеграм-канале Пулково. Возможны корректировки в расписании.

В сообщении аэропорта говорится о готовности принимать рейсы. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями статуса рейсов.

В ПВР после атаки БПЛА на левобережную часть Воронежа размещены 17 человек
В ПВР после атаки БПЛА на левобережную часть Воронежа размещены 17 человек

Сейчас все аэропорты Москвы закрыты из-за атаки украинских БПЛА. На подлёте к Москве уничтожен 31 беспилотник ВСУ. По последним данным, в Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживается вылет более чем 50 рейсов. Также введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов во Владикавказе, Грозном, Магасе, Махачкале, Иваново, Тамбове и Ярославле.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Общество
  • Ленинградская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar