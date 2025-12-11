Пулково принимает перенаправленные рейсы из Москвы из-за атаки БПЛА по столице
Аэропорт Пулково. Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает перенаправленные рейсы в качестве запасной воздушной гавани из-за ограничений, введенных в московских аэропортах. Об этом сообщили в телеграм-канале Пулково. Возможны корректировки в расписании.
В сообщении аэропорта говорится о готовности принимать рейсы. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями статуса рейсов.
Сейчас все аэропорты Москвы закрыты из-за атаки украинских БПЛА. На подлёте к Москве уничтожен 31 беспилотник ВСУ. По последним данным, в Шереметьево, Внуково и Домодедово задерживается вылет более чем 50 рейсов. Также введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов во Владикавказе, Грозном, Магасе, Махачкале, Иваново, Тамбове и Ярославле.
