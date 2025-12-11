На подлёте к Москве уничтожили ещё один украинский беспилотник — 32-й по счёту

Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё один дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 32 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.