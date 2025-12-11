Дрон-разведчик НАТО прямо сейчас летает около границ с Россией
RQ-4 Global Hawk. Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Дрон-разведчик НАТО летает около границ с Российской Федерацией. Беспилотник пролетел 9 стран и сейчас ведёт разведдеятельность над Эстонией. Предварительно, он мог наводить украинские дроны во время массовой ночной атаки, пишет SHOT.
Дрон-разведчик НАТО прямо сейчас летает около границ с Россией. Видео © SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk несколько часов назад стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла в итальянской Сицилии. Затем он пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, сделал большой крюк над Польшей и зашёл в воздушное пространство Латвии и Литвы. Прямо сейчас дрон летает над территорией Эстонии.
RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА США. Может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров). Максимальная продолжительность нахождения в воздухе — 36 часов.
Ранее Life.ru рассказывал, что известно о массированной атаке к этому моменту. Атака началась около 00: 30 ночи. Всего на подлёте к Москве сбит 31 украинский БПЛА. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Жители Раменского, Домодедово и Истры сообщали о взрывах в небе. Задерживаются более 50 рейсов. Временные ограничения введены в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Несколько самолётов не смогли приземлиться в Москве и ушли в Петербург. Взрывы прогремели над Тулой и городом Алексин. ПВО уничтожали ВСУшные дроны. Местные сообщают о 5-7 взрывах в небе. Серия взрывов была слышна над Ярославлем. Очевидцы сообщали, что ПВО отражала атаку БПЛА. Информации о разрушениях нет. Минимум шесть взрывов слышали жители Великого Новгорода. Сообщается о пожаре в черте города. Официальной информации пока нет.
