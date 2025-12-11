Дрон-разведчик НАТО летает около границ с Российской Федерацией. Беспилотник пролетел 9 стран и сейчас ведёт разведдеятельность над Эстонией. Предварительно, он мог наводить украинские дроны во время массовой ночной атаки, пишет SHOT.

Дрон-разведчик НАТО прямо сейчас летает около границ с Россией. Видео © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk несколько часов назад стартовал с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла в итальянской Сицилии. Затем он пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, сделал большой крюк над Польшей и зашёл в воздушное пространство Латвии и Литвы. Прямо сейчас дрон летает над территорией Эстонии.

RQ-4 Global Hawk — стратегический разведывательный БПЛА США. Может летать на высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров). Максимальная продолжительность нахождения в воздухе — 36 часов.