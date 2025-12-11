На подлёте к Москве уничтожили 35-й беспилотник ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны уничтожили три беспилотника, направлявшихся к российской столице. По его словам, обломки упали за пределами жилых кварталов.
Таким образом, с ночи на подлёте к Москве сбили уже 35 дронов. На местах падения работают экстренные службы — специалисты обследуют территорию и уточняют последствия.
Тремя часами ранее Собянин сообщил об уничтожении уже 32-го беспилотника. Из-за временных ограничений аэропорты Москвы частично закрывали, что и привело к массовым сбоям в расписании. Утром Росавиация сообщила, что ограничения на прилёт и вылет воздушных судов сняты, и аэропорты возвращаются к штатной работе.
