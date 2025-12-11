Массированная атака на Москву сорвала 378 рейсов, самолёты экстренно сажали даже в Польше и Грузии

На фоне атаки 32 украинских БПЛА московские аэропорты оказались парализованы. По данным онлайн-табло на 08:45, всего задержаны, отменены и перенаправлены 378 рейсов. В Шереметьево задержаны 97 рейсов, отменены 121. В Домодедове — 43 задержки и 4 отмены. Во Внукове — 78 задержек и 20 отмен. В Жуковском — 14 задержек и 1 отмена.

Более 40 самолётов не смогли приземлиться в аэропортах Москвы минувшей ночью из-за плана «Ковёр». 20 следовавших во Внуково бортов вынуждены были сделать временную посадку в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Ещё 12 лайнеров вместо Домодедово ушли на запасные аэродромы в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один самолёт, следовавший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве. 13 бортов вместо Шереметьево перенаправили в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. В Самару и Нижний Новгород были вынуждены отправиться три летевших в Жуковский борта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО за ночь сбила 32 беспилотника. Из-за временных ограничений воздушное пространство столичного авиаузла частично закрывали, что и привело к массовым сбоям в расписании. Утром Росавиация сообщила, что ограничения на прилёт и вылет воздушных судов сняты, и аэропорты возвращаются к штатной работе.