11 декабря, 05:29

Ещё 6 аэропортов России снова заработали после отражения ночной атаки

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила о полном снятии ограничений на прием и выпуск самолётов в шести аэропортах страны. В обычный режим вернулись воздушные гавани Владивказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Махачкалы (Уйташ), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).

Ограничения вводились в целях безопасности полётов, но теперь все объекты работают в штатном режиме, сообщили в ведомстве.

Ранее пассажиры Внуково были вынуждены ожидать возобновления работы московского аэропорта на туристических ковриках, картонках и скамейках. В воздушной гавани пообещали, что с ними свяжутся представители авиакомпаний для организации размещения в гостиницах. А аэропорт Пулково в Петербурге принимает перенаправленные рейсы из Москвы из-за ограничений, введенных в московских аэропортах.

