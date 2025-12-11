Ещё 6 аэропортов России снова заработали после отражения ночной атаки
Обложка © Life.ru
Росавиация сообщила о полном снятии ограничений на прием и выпуск самолётов в шести аэропортах страны. В обычный режим вернулись воздушные гавани Владивказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса, Махачкалы (Уйташ), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).
Ограничения вводились в целях безопасности полётов, но теперь все объекты работают в штатном режиме, сообщили в ведомстве.
Ранее пассажиры Внуково были вынуждены ожидать возобновления работы московского аэропорта на туристических ковриках, картонках и скамейках. В воздушной гавани пообещали, что с ними свяжутся представители авиакомпаний для организации размещения в гостиницах. А аэропорт Пулково в Петербурге принимает перенаправленные рейсы из Москвы из-за ограничений, введенных в московских аэропортах.
