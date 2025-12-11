Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 декабря, 05:49

118 БПЛА самолётного типа атаковали Брянскую область: повреждены машины и дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Прошедшей ночью по территории Брянской области была предпринята попытка массированной атаки со стороны украинской армии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Силы ПВО обнаружили и уничтожили 118 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В результате атаки в Выгоничском районе были повреждены пять гражданских автомобилей и остекление в четырёх многоквартирных домах.

«Пострадавших нет. Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — говорится в сообщении Богомаза.

ПВО за ночь отразила удары 287 украинских дронов в 12 регионах России

Ранее сообщалось, что расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё один дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подлёте к Москве. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 32 беспилотника на подлёте к столице.

