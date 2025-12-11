ПВО за ночь отразила удары 287 украинских дронов в 12 регионах России

Минобороны России сообщило о крупнейшей за последнее время ночной атаке украинских беспилотников ВСУ. С 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 287 БПЛА самолётного типа над регионами России.

По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Брянской областью — 118. Ещё 40 перехватили в Калужской области, столько же — в Московском регионе, из них 32 летели в сторону Москвы. Также дроны сбивали над Тульской (27), Новгородской (19), Ярославской (11), Липецкой (10), Смоленской (6), Курской (5), Орловской (5), Воронежской (4) и Рязанской (2) областями.