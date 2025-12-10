Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 18:40

В Чёрном море украинские БЭКи атаковали танкер под флагом Коморских Островов

Обложка © ТАСС / П/с Черноморского флота

Обложка © ТАСС / П/с Черноморского флота

Морские дроны СБУ Sea Baby атаковали нефтяной танкер Dashan в Чёрном море. Судно шло под флагом Коморских Островов.

«Это была совместная операция СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения», — говорится в публикации «Страна.uа».

Точная принадлежность судна остаётся неустановленной.

Лондон обвинили в подготовке столкновения Москвы и Анкары в Чёрном море
Лондон обвинили в подготовке столкновения Москвы и Анкары в Чёрном море

Напомним, ранее в Чёрном море был атакован российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Примерно в 120 километрах от турецкого побережья на танкер совершили нападение. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar