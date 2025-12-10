В Чёрном море украинские БЭКи атаковали танкер под флагом Коморских Островов

«Это была совместная операция СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения», — говорится в публикации «Страна.uа».

Напомним, ранее в Чёрном море был атакован российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Примерно в 120 километрах от турецкого побережья на танкер совершили нападение. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.