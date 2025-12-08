Путин в Индии
8 декабря, 12:34

Лондон обвинили в подготовке столкновения Москвы и Анкары в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages

Лондон предпринимает шаги, которые могут спровоцировать прямое столкновение Турции и России в Чёрном море, заявил турецкий политический обозреватель Ибрагим Карагюль. Его слова прозвучали на фоне атаки на российский танкер с подсолнечным маслом, о которой ранее сообщило турецкое управление мореходства, пишет РИА «Новости».

Карагюль подчеркнул, что Европа, особенно Великобритания, будто пытается переложить напряжённые отношения с Россией на Турцию, создавая иллюзию ударов «от имени Украины и от имени России». По его словам, это несёт риск прямой конфронтации между странами и делает регион более нестабильным.

Эксперт считает, что череда атак на суда в Чёрном море может подтвердить этот сценарий. Он также заявил, что Украина была выдвинута Западом против России и фактически стала «жертвой конфликта», а в случае её истощения следующими могут оказаться Польша и страны Восточной Европы, что приведёт к формированию «восточного фронта» от Северного до Эгейского моря.

Напомним, ранее в Чёрном море был атакован российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Примерно в 120 километрах от турецкого побережья на танкер совершили нападение. По имеющейся информации, инцидент мог быть спровоцирован с целью дестабилизации обстановки и срыва дипломатических консультаций.

