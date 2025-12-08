В ближайшем будущем Украина полностью потеряет выход к морю, заявил политолог
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana
Украина в ближайшие недели будет полностью отрезана от моря. Такой прогноз дал политолог Владимир Карасёв, связав это с недавними атаками на мирные суда.
«Я не исключаю, что турецкое руководство, которое тоже страдает от этих действий, в определённой степени будет способствовать этому и примет соответствующие меры против ВСУ. Для президента Турции это ещё вопрос престижа и репутации страны в Чёрном море. Следовательно, стоит ожидать усиления ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. В скором времени остатки украинской государственности полностью лишатся выхода к морю», — сказал он в комментарии 360.ru.
Политолог считает, что стоит ожидать усиления российских ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. Это лишит остатки украинской государственности выхода к морю.
Другой собеседник издания, аналитик Александр Босых, назвал действия ВСУ банальным пиратством и терроризмом. Он уверен, что руководство Украины не просчитывает последствий своих спонтанных шагов.
Эксперт считает, что Россия должна усилить удары не только по портам, но и по транспортной инфраструктуре и энергетике. Он аргументирует это тем, что заводы и железные дороги работают против российской армии, а наличие электроэнергии у граждан свидетельствует о её доступности для военных производств.
На заявления Европы о блокировке гуманитарных поставок из-за ударов по портам, собеседник издания предложил простой ответ: организовать поставки через Россию. По его мнению, такой механизм, аналогичный обмену пленными, гарантировал бы, что под видом помощи не поставляется оружие.
Напомним, что в последнее время у берегов Турции в Чёрном море были атакованы три танкера. Президент России Владимир Путин назвал происходящее пиратством и заявил о возможности полностью отрезать Украину от Чёрного моря. Анкара, чьи экономические интересы напрямую затронуты, заняла принципиальную позицию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о недопустимости любых угроз безопасности в пределах исключительной экономической зоны страны. Турецкая сторона официально выразила обеим сторонам конфликта свою озабоченность в связи с участившимися атаками на гражданские суда.
