Украина в ближайшие недели будет полностью отрезана от моря. Такой прогноз дал политолог Владимир Карасёв, связав это с недавними атаками на мирные суда.

«Я не исключаю, что турецкое руководство, которое тоже страдает от этих действий, в определённой степени будет способствовать этому и примет соответствующие меры против ВСУ. Для президента Турции это ещё вопрос престижа и репутации страны в Чёрном море. Следовательно, стоит ожидать усиления ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. В скором времени остатки украинской государственности полностью лишатся выхода к морю», — сказал он в комментарии 360.ru.

Политолог считает, что стоит ожидать усиления российских ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. Это лишит остатки украинской государственности выхода к морю.

Другой собеседник издания, аналитик Александр Босых, назвал действия ВСУ банальным пиратством и терроризмом. Он уверен, что руководство Украины не просчитывает последствий своих спонтанных шагов.

Эксперт считает, что Россия должна усилить удары не только по портам, но и по транспортной инфраструктуре и энергетике. Он аргументирует это тем, что заводы и железные дороги работают против российской армии, а наличие электроэнергии у граждан свидетельствует о её доступности для военных производств.

На заявления Европы о блокировке гуманитарных поставок из-за ударов по портам, собеседник издания предложил простой ответ: организовать поставки через Россию. По его мнению, такой механизм, аналогичный обмену пленными, гарантировал бы, что под видом помощи не поставляется оружие.