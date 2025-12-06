Эвакуацию экипажа с терпящего бедствие танкера в Чёрном море остановили из-за шторма
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev
Спасатели не могут подобраться к танкеру Kairos, который терпит бедствие у болгарского побережья в Чёрном море после атаки украинского беспилотного катера. В оперштабе по борьбе с чрезвычайными ситуациями сообщили, что высокие волны и ветер не дают эвакуировать находящихся на борту людей, всего их 10 человек.
«Танкер надёжно стоит на якоре, экологической угрозы не представляет, экипаж находится в безопасности, воды и продовольствия достаточно. Если потребуется, дополнительные запасы могут быть доставлены по воздуху. Спасательные действия будут продолжены при нормализации погодных условий», — уточняется в заявлении.
Сейчас корабль держится на одном якоре в паре сотен метрах от берега, один из бортов танкера сильно повреждён после удара ВСУ. Спасатели держат на контроле состояние судна и наблюдают за ним с береговой вышки, чтобы не случилось затопление трюмов. Kairos потерял ход после украинской атаки, его намеревались отбуксировать в порт, но сделать это пока что не удаётся.
Напомним, 28 ноября танкер Kairos (под флагом Гамбии) был атакован безэкипажными катерами ВСУ на пути к Новороссийску. После удара Kairos загорелся. Пожар удалось ликвидировать через двое суток. А 5 декабря танкер сел на мель у берегов Болгарии. На его борту находится 10 человек.
