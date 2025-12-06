Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:28

Эвакуацию экипажа с терпящего бедствие танкера в Чёрном море остановили из-за шторма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Bakharev

Спасатели не могут подобраться к танкеру Kairos, который терпит бедствие у болгарского побережья в Чёрном море после атаки украинского беспилотного катера. В оперштабе по борьбе с чрезвычайными ситуациями сообщили, что высокие волны и ветер не дают эвакуировать находящихся на борту людей, всего их 10 человек.

«Танкер надёжно стоит на якоре, экологической угрозы не представляет, экипаж находится в безопасности, воды и продовольствия достаточно. Если потребуется, дополнительные запасы могут быть доставлены по воздуху. Спасательные действия будут продолжены при нормализации погодных условий», — уточняется в заявлении.

Сейчас корабль держится на одном якоре в паре сотен метрах от берега, один из бортов танкера сильно повреждён после удара ВСУ. Спасатели держат на контроле состояние судна и наблюдают за ним с береговой вышки, чтобы не случилось затопление трюмов. Kairos потерял ход после украинской атаки, его намеревались отбуксировать в порт, но сделать это пока что не удаётся.

Появилось видео украинских ударов по танкерам Kairos и Virat в Чёрном море
Появилось видео украинских ударов по танкерам Kairos и Virat в Чёрном море

Напомним, 28 ноября танкер Kairos (под флагом Гамбии) был атакован безэкипажными катерами ВСУ на пути к Новороссийску. После удара Kairos загорелся. Пожар удалось ликвидировать через двое суток. А 5 декабря танкер сел на мель у берегов Болгарии. На его борту находится 10 человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Болгария
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar