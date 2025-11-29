Появилось видео украинских ударов по танкерам Kairos и Virat в Чёрном море
Украинские источники публикуют видео атак беспилотных катеров по танкерам Kairos и Virat в Чёрном море. Версия о том, что удары совершены по приказу СБУ рассматривалась изначально, а сейчас, судя по всему, нашла подтверждение.
Удары по танкерам Kairos и Virat. Видео © «Страна.ua»
По данным издания «Страна.ua», нападение проводилось совместно 13-м управлением военной контрразведки СБУ и украинскими Военно-морскими силами. Как видно на кадрах, танкеры получили значительные повреждения, после ударов началось возгорание на борту.
Ранее сообщалось, что в Чёрном море у берегов Турции вспыхнул танкер Kairos, который шёл в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». В результате происшествия пострадавших не было. Позже турецкие власти сообщили о задымлении на другом судне — танкере Virat, тоже двигавшемся в Чёрном море недалеко от турецкого побережья. При этом последний корабль бы атакован дважды и получил повреждения. По одной из версий, танкеры Virat и Kairos в Турции подверглись атаке украинских безэкипажных катеров. Позже эту версию подтвердили киевские СМИ, назвав случившееся операцией СБУ.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche