Украинские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что танкеры в черноморской акватории Турции были атакованы безэкипажными дронами Sea Baby Службы безопасности Украины. Публикуется соответствующее видео с кадрами атаки. Также украинская пресса пишет, что танкеры входят в так называемый «теневой флот» России.

Кадры ударов беспилотных катеров по танкерам. Видео © «Страна.ua»

По информации источников, операция проводилась совместно СБУ и Военно-морскими силами Украины. Если эти данные верны, то киевский режим совершил атаку на гражданское судно на турецкой территории в самый разгар работы над мирным планом президента США Дональда Трампа.