«Операция СБУ»: На видео сняли подрыв танкеров «теневого флота России» у берегов Турции
На Украине назвали операцией СБУ и ВМС атаки на танкеры у берегов Турции
Обложка «Страна.ua»
Украинские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что танкеры в черноморской акватории Турции были атакованы безэкипажными дронами Sea Baby Службы безопасности Украины. Публикуется соответствующее видео с кадрами атаки. Также украинская пресса пишет, что танкеры входят в так называемый «теневой флот» России.
Кадры ударов беспилотных катеров по танкерам. Видео © «Страна.ua»
По информации источников, операция проводилась совместно СБУ и Военно-морскими силами Украины. Если эти данные верны, то киевский режим совершил атаку на гражданское судно на турецкой территории в самый разгар работы над мирным планом президента США Дональда Трампа.
Что известно на данный момент о ситуации с двумя танкерами в Турции: вчера вечером на следовавшем в Новороссийск Kairos вспыхнул пожар из-за «внешнего воздействия», а на Virat было зафиксировано задымление. Версия об атаке украинских безэкипажных катеров появилась сразу же, но турецкие власти официально не подтверждают ни факт нападения, ни принадлежность дронов, даже несмотря на слова капитана Virat, подтвердившего, что по судну ударили надводные беспилотники.
