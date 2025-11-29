Капитан танкера Virat подтвердил атаку дронов на судно у берегов Турции

Капитан танкера Virat во время запроса помощи у береговой службы Турции сообщил, что судно было атаковано беспилотниками. Об этом заявил министр транспорта страны Абдюлькадир Уралоглу, уточнив, что точная причина инцидента пока устанавливается.

«Капитан танкера, запрашивая у нас помощь, сообщил, что была совершена атака с помощью беспилотника. Пожара на судне не было, экипаж не запрашивал эвакуацию», — пояснил министр. По его словам, после устранения последствий инцидента судно, вероятно, отбуксируют в ближайший порт.