В Турции заявили о нападении на второй танкер в Чёрном море
Турецкое управление мореходства зафиксировало нападение на танкер Virat, который плавает под флагом Гамбии. Инцидент произошёл в Чёрном море недалеко от побережья Турции, все члены экипажа остались невредимы.
«Все люди в порядке. Произошло столкновение. Удар пришёлся на машинное отделение. Оттуда идёт густой дым, но пожара нет. Все 20 членов экипажа в безопасности, они ждут буксир», — заявил представитель главного управления по морским делам Турции.
ЧП случилось в 56 километрах от турецкого побережья. Как уточнил представитель ведомства, в момент происшествия Virat не следовал по маршруту, а находился в дрейфе в ожидании получения фрахта.
Ранее Life.ru писал, что в Чёрном море, в 28 милях от берегов Турции, вспыхнул танкер Kairos под флагом Гамбии. Известно, что судно шло в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». Турецкие спасатели провели успешную эвакуацию всех членов экипажа судна. Позднее российское консульство в Стамбуле сообщило, что среди экипажа танкера Kairos не было граждан России.
