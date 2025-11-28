В Турции заявили о нападении на второй танкер в Чёрном море

Турецкое управление мореходства зафиксировало нападение на танкер Virat, который плавает под флагом Гамбии. Инцидент произошёл в Чёрном море недалеко от побережья Турции, все члены экипажа остались невредимы.

«Все люди в порядке. Произошло столкновение. Удар пришёлся на машинное отделение. Оттуда идёт густой дым, но пожара нет. Все 20 членов экипажа в безопасности, они ждут буксир», — заявил представитель главного управления по морским делам Турции.

ЧП случилось в 56 километрах от турецкого побережья. Как уточнил представитель ведомства, в момент происшествия Virat не следовал по маршруту, а находился в дрейфе в ожидании получения фрахта.