Граждан РФ не оказалось на борту загоревшегося в Чёрном море танкера

Российское консульство в Стамбуле подтвердило: среди экипажа загоревшегося в Чёрном море танкера Kairos не было граждан России. Предварительно, все находившиеся на борту были гражданами Индии.

«Граждан России на борту этого судна не было», — рассказали ТАСС в генконсульстве.

Напомним, танкер Kairos шёл без груза в сторону Новороссийска. Турецкое управление мореходства объявило о пожаре 28 ноября и приступило к операции по спасению экипажа. К месту инцидента направили спасателей, 25 членов экипажа успели эвакуировать.