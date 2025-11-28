Россия и США
28 ноября, 18:37

Граждан РФ не оказалось на борту загоревшегося в Чёрном море танкера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial-motion

Российское консульство в Стамбуле подтвердило: среди экипажа загоревшегося в Чёрном море танкера Kairos не было граждан России. Предварительно, все находившиеся на борту были гражданами Индии.

«Граждан России на борту этого судна не было»,рассказали ТАСС в генконсульстве.

Напомним, танкер Kairos шёл без груза в сторону Новороссийска. Турецкое управление мореходства объявило о пожаре 28 ноября и приступило к операции по спасению экипажа. К месту инцидента направили спасателей, 25 членов экипажа успели эвакуировать.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
